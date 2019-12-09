ماذا قال عقيلة صالح في رسالته للأمم المتحدة حول الإتفاقية التركية مع السراج ؟

إعتبر البرلمان الليبي مذكرة التفاهم بين أنقرة وحكومة طرابلس لاغية وقال في رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة ،أنها غير صالحة.

وجاء في الرسالة التي إطلعت « بوابة افريقيا الإخيارية » على نصها ، ووقعها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «لا يعترف مجلس النواب الليبي ، وهو السلطة التشريعية المعترف بها دوليًا في البلاد ، بمذكرة التفاهم / الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق وجمهورية تركيا»

وشرح صالح في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس سبب عدم صحة المذكرة ، مطالبا بإعلان عدم وجودها و سحب الاعتراف الدولي بحكومة السراج

على وجه الخصوص ، فيما يتعلق بجزء من مذكرة تعيين الحدود البحرية / المناطق القضائية بين البلدين ، يؤكد صالح أنه غير شرعي ويوضح أنه غير صالح للأسباب التالية: “ليبيا وتركيا ليس لديهما حدود بحرية مشتركة. هناك العديد من البلدان ، بما في ذلك اليونان وقبرص ، بالإضافة إلى الحدود البحرية المتداخلة مع بلدان أخرى ، بما في ذلك جمهورية مصر العربية ولبنان وسوريا ، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. تنص المادة 3 على أنه “لكل دولة الحق في تحديد مدى بحرها الإقليمي. يجب ألا يتجاوز هذا النطاق اثني عشر ميلًا بحريًا ، تقاس من خطوط الأساس المحددة وفقًا لهذه الاتفاقية. “

تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في المادة 33 على “المنطقة الحدودية: 1. في المنطقة المتاخمة لبحرها الإقليمي ، المعينة كمنطقة حدودية ، يجوز للدولة الساحلية ممارسة الرقابة اللازمة ل : (أ) يمنع خرق قوانينه أو قوانينه المالية أو الهجرة في إقليمه أو في بحره الإقليمي ؛ (ب) يعاقب على انتهاكات القوانين واللوائح المذكورة أعلاه المرتكبة في إقليمه أو في بحره الإقليمي. 2. لا يجوز أن تمتد منطقة الحدود إلى ما بعد 24 ميلاً بحريًا من خطوط الأساس التي يُقاس منها عرض البحر الإقليمي.

تُعرِّف المادة 55 الوضع القانوني الخاص للمنطقة الاقتصادية الخالصة: “تُعرَّف المنطقة الاقتصادية الخالصة بأنها المنطقة الواقعة خارج البحر الإقليمي والمجاورة لها ، وتخضع للوضع القانوني الخاص المنصوص عليه في هذه الاتفاقية ، والتي تُحدد بموجبها حقوق وصلاحيات المنطقة الساحلية. تخضع حقوق وحريات الدول الأخرى للأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية. ” تحدد المادة 57 نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة: “لا يجوز أن تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى ما يزيد عن 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي”.

وفي نفس الرسالة ، أشار رئيس البرلمان الليبي إلى أن الدولة التركية لم توقع أو تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويذكر أن المنطقة الاقتصادية الخالصة على النحو المحدد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. يمتد على بعد 200 ميل بحري قبالة ساحل ليبيا ، مضيفًا: يعد استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في هذه المنطقة الشاسعة حقًا حصريًا لشعب ليبيا ، وبالتالي تعيين الحدود البحرية ستمنح القوانين / السلطات القضائية تركيا الحق في استكشاف الموارد الطبيعية في هذا المجال.

تشير رسالة صالح كذلك إلى أن توقيع هذه الاتفاقية ، دون تصديق مجلس النواب الليبي ، يهدف إلى إعطاء سيادة الدولة الليبية وحقوقها القانونية لجمهورية تركيا للسماح لها بالاستثمار في هذا المجال ، وهو أمر غير مقبول ولاغٍ و يتعارض مع جميع القواعد والمعايير المقبولة. كما ينص على أن توقيع مذكرة التفاهم / التعاون المذكورة أعلاه يتعارض مع الاتفاقية السياسية الليبية الموقعة في الصخيرات والتي وافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

مع التركيز بشكل أكبر على النص المتفق عليه ، يلاحظ رئيس البرلمان الليبي أنه على الرغم من أنه يسمى مذكرة تفاهم / تعاون ، إلا أنه في الواقع اتفاق.

ويشير إلى أن الهدف من ذلك هو الالتفاف على عملية التصديق من قبل مجلس النواب ويلاحظ: “مذكرات التفاهم التي تدخل في صلاحيات تنفيذية للدول التي لا تتطلب تصديق الهيئات التشريعية يجب أن تكون ضمن حدود التعاون البسيط ، وهو ما لا يترتب عليه التزامات من شأنها أن تهز اقتصادات تلك البلدان أو تهدد أمنها أو تشكك في سيادتها الوطنية. وهي تختلف عن الاتفاقيات التي تتطلب موافقة الهيئة التشريعية التي ينتخبها الشعب “.

في هذا السياق ، فإن هدف مذكرة التفاهم / التعاون المذكورة مع القوات التركية هو انتهاك السلامة الإقليمية لدولة ليبيا ومجالها الجوي وموانئها ومياهها الإقليمية. “هذا اتفاق في شكل مذكرة تفاهم من شأنها أن تؤثر على الأمة الليبية ، بما في ذلك احتلال الجيش التركي لأراضيها الإقليمية وانتهاك سيادتها الوطنية” ، وفق تحذير رئيس البرلمان الليبي.

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