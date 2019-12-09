اخبار ليبيا الان

الثني يبحث مشكلة توقف مرتبات موظفي عدد من شركات الخدمات العامة

تم النشر منذُ 53 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي أزمة توقف مرتبات موظفي ثمان شركات للخدمات العامة الخاضعة لشرعية الحكومة المؤقتة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني مع الزايدي اليوم الإثنين في مقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، ناقشا خلال عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بعمل وزارة الحكم المحلي، وفق ما نشر مكتب الإعلام والتواصل بالحكومة.

واطلع الثني، على عمل لجنة الانتخابات المركزية المشرفة على انتخابات المجالس البلدية للبلديات وسيرها، مؤكدا على توفير المواد الخاصة بالانتخابات وموعد وصولها إلى ليبيا، لشروع لجنة الانتخابات في تنظيم العملية الانتخابية في البلديات.

كما ناقش الاجتماع قضايا البلديات الواقعة في المنطقة الغربية والقريبة من مواقع الاشتباكات وسبل التواصل والتعاون معها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • أنتم الشرق – عندكم الادارة في الرقابة الإدارية معولين عالهربة لمصر – ولازم تكون في عندكم – ادارة سليمة – والبراق لازم تكون موسسة ليبية حكومية – وليس ملك لأشخاص – لازم يكون هناك قانون على الإداريين – لان الفوضى مكان مريح لللصوص – وضروري تسحبوا عدد من جيشكم لان حدودكم البحرية والبرية معرضة للخطر – وضروري توقيف استيراد السيارات من لخارج وإيضاح من وراء هذا الموضوع من لصوص البرلمان –
    جماعة ادارة جهاز حماية البيءة تكلموا على عًدةً مواضيع من ضمنها – الثلوث البيءي بسبب غازات السيارات – وموت الطيور والحيوانات – وانتشار الأمراض الاغذية والادوية والملابس من الاستيراد من الخارج – مكاتب الاستيراد والتصدير يجب حصرهم بالكامل – ومعرفة الجنسيات الي عندكم …. يعلموا فيهم اللغة – على اساس علماء …. وهما ماصين دم الليبيين – عليهم اللعنة …. !!!!
    الشرطة لازم يكون عندهم ماكينات حلاقة الصفر أشهب – وتوكلوا على الله … توكلوا على الله …. توكلوا على الله …

    رد