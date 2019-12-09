أردوغان: مستعدون لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، عن استعداد بلاده لإرسال عسكرييها إلى ليبيا، في حال طلبت حكومة “الوفاق الوطني” ذلك.

وقال أردوغان في حديث لقناة “تي آر تي” التركية: “إذا أرادت ليبيا ذلك، فإن تركيا ستتخذ قراراً بشكل مستقل، ونحن لن نطلب إذناً من أحد بهذا الشأن، وتركيا مستعدة لتقدم أي دعم لليبيا”.

وأردف أردوغان أنه يرغب في إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل لقائهما المزمع عقده في إسطنبول يوم 8 يناير المقبل، ليبحث معه الوضع في ليبيا.

وأعرب أردوغان عن أمله بأن “يعيد بوتين نظره” بشأن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، حسب قوله، محذراً من أن ليبيا قد تتحول إلى “سوريا أخرى” إن لم يحدث ذلك.

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