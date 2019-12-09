طقس ليبيا: اخر تطورات التقلبات الجوية وتوقعات اليومين القادمين.. وتنبيهات قوية

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ان تشهد الاجواء استقرار نسبي ومؤقت للطقس هذه الليلة وصباح الغد، بانتظار قدوم منخفض جوي يتمركز وسط البحر المتوسط ويؤثر على شمال ليبيا باكمله تقريباً.

وبحسب الخبراء فيكون المنخفض بقيم تصل 1003 مليبار ، ونتوقع رياح شمالية غربية بالساحل الغربي والخليج ، وغربية بالساحل الشرقي تصل سرعتها الى 60 كلم / ساعة.

بينما يشير الخبراء إلى أن فعالية التقلبات يتوقع ان تبدا بالتدريج بداية من ظهيرة الثلاثاء وتشتد ليلا ويوم الاربعاء ، وتستمر بالساحل الشرقي حتى الخميس.

ووفقا للخبراء فإن المنخفض متوقع ان يمتد تاثيره حتى مساء الاربعاء بالمناطق الغربية والخليج، بينما يتواصل تاثيره حتى الخميس بالمناطق الشرقية.

وبحسب التقرير فإن المناطق المتاثرة هي كالتالي:

ــ الساحل من راس اجدير حتى طرابلس ومصراتة ولاحقا يوم الاربعاء مناطق شرق الجفارة وشرق ووسط الجبل.

امطار تكون رعدية بالسواحل مع طقس بارد ورياح قوية.

كميات متوقعة مابين 5-25 ملم .

ــ ساحل سرت والخليج ، امطار متوقعة الاربعاء تكون ساحلية ولاتتعمق كثيرا للدواخل ، كميات متوقعة بين 5-10 ملم.

ــ الساحل من اجدابيا والبريقة الى بنغازي وشحات والبيضاء وغرب الجبل الاخضر ، امطار متوقعة تشتد الاربعاء ، وتكون رعدية احيانا.

الكميات المتوقعة بين 15-40 ملم .

ــ مناطق الساحل من درنة حتى طبرق التوقعات ضعيفة لكون الرياح غربية ، نفس الامر ينطبق على مناطق غرب الجفارة وغرب الجبل حيث تكون الرياح غربية.

ــ مناطق الوسط والجنوب ، طقس مستقر مع رياح نشطة بالحمادة والجفرة والواحات ، والحرارة في تراجع خاصة بغدامس والحمادة .

تنبيهات هامة:

ــ بحر مضطرب الى شديد الاضطراب مع رياح قوية.

ــ انخفاض بالحرارة خاصة بالمدن الجبلية الغربية والشرقية مع تشكل الضباب.

ــ امطار تكون غزيرة ببعض المناطق الساحلية الغربية ومناطق غرب الجبل الاخضر وسهل بنغازي.

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