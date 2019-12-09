شكشك: أوقفنا فسادا كبيرا في الدولة

دعا رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الاثنين، إلى اعتماد استراتيجية عامة تتبناها الدولة بكل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والدينية والمجتمعية، لمحاربة الفساد.

وشدد شكشك، في كلمة خلال حفل إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد، على ضرورة بذل المزيد في إرساء مؤسسات خالية من الفساد، مؤكدا أن ذلك هو ما تتأمله الأجيال القادمة.

ووفق بيان للديوان، فقد عرّف شكشك، خلال الحفل الذي جاء بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالفساد وحجمه وآثاره السلبية على المجتمع.

وقال إن مجهودات الديوان أسفرت عن منع الفساد في الاعتمادات المستندية والمرتبات العامة، وإحكام منظومة الإيفاد ومنظومة العلاج بالخارج، مشيرا إلى وجود تحسن بسيط في بعض مؤسسات الدولة كإصدار قرار رقم (15) لسنة 2018 بشأن الحوكمة، مطالباً بمزيد من الجهد لاعتماد دليل عام للحوكمة.

وفي ختام الحفل، تم توقيع محضر اتفاق مشترك بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشأن تشكيل الفريق الوطني لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

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