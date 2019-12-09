155 مشاة تستهدف قوات الوفاق..واللواء 106 يرسل قوة العمليات الخاصة غرب طرابلس

أخبار ليبيا24

أكدت الكتيبة 155 مشاة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة أن سرايا الكتيبة تمكنت كالعادة من استهداف قوات الوفاق.

وأوضح المكتب الإعلامي في الكتيبة أن عناصر قوات الوفاق حاولت التعامل مع سرايا الكتيبة فتم الرد عليهم وملاحقتهم بعد أن لاذوا بالفرار.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الوحدات المسلحة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين و كل داعشي يحمل السلاح سيكون هدف مشروع لنا.

وفي ذات السياق تحركت قوة العمليات الخاصة باللواء المُجحفل 106 إلى محاور غرب العاصمة ” طرابلس ” تنفيذاً لتعليمات القائد العام للقوات المُسلحة.

وتشهد العاصمة طرابلس من مطلع أبريل الماضي عمليات عسكرية واشتباكات مسلحة عقب إعلان القائد العام ـ للقوات المُسلحة المشير خليفة حفتر عملية تحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة.

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