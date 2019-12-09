الثني يتابع تجهيزات الانتخابات البلدية

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الإثنين، خلال اجتماع مع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بعمل الوزارة.

ووفق بيان للمؤقتة، فقد اطمأن الثني خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، على توفير المواد الانتخابية وموعد وصولها لليبيا، لتشرع اللجنة عقب ذلك في العملية الانتخابية.

واطلع الثني على عمل لجنة الانتخابات المركزية المشرفة على انتخابات المجالس البلدية للبلديات، حيث تعتزم اللجنة البدء بالانتخابات فور تلقيها تعليمات رئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي لتحديد البلديات المستهدفة.

وتناول الثني والزايدي أيضا مشكلة مرتبات موظفي الخدمات العامة في 8 شركات خاضعة للحكومة المؤقتة، إضافة إلى قضايا البلديات الواقعة في المنطقة الغربية والقريبة من مواقع الاشتباكات وسبل التواصل والتعاون معها.

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