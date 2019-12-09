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الثني يتابع تجهيزات الانتخابات البلدية

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الإثنين، خلال اجتماع مع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بعمل الوزارة.

ووفق بيان للمؤقتة، فقد اطمأن الثني خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، على توفير المواد الانتخابية وموعد وصولها لليبيا، لتشرع اللجنة عقب ذلك في العملية الانتخابية.

واطلع الثني على عمل لجنة الانتخابات المركزية المشرفة على انتخابات المجالس البلدية للبلديات، حيث تعتزم اللجنة البدء بالانتخابات فور تلقيها تعليمات رئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي لتحديد البلديات المستهدفة.

وتناول الثني والزايدي أيضا مشكلة مرتبات موظفي الخدمات العامة في 8 شركات خاضعة للحكومة المؤقتة، إضافة إلى قضايا البلديات الواقعة في المنطقة الغربية والقريبة من مواقع الاشتباكات وسبل التواصل والتعاون معها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • السيد عبد الله الثني – سيهتم بامور التحقيق الاداري – وسينتقل للجنوب لزيارة بعض البلديات – والاطلاع على سير جدول الاعمال – في غياب المكلفين – المهملين بمسؤلياتهم والهاربين من أعمالهم والثامن القضاءي يدوم ما يحصل والمتشدقين بالوزارات –
    للعلم اليوم تم القبض على شقيق الرءيس عبد العزيز لو تفليقة – في الزِّي السجن والحكم عليه بخمسة عشر سنة والوزراء المنتخبين الذين كانوا في البرلمان الجزاءري والخمر عليهم – والذي جعل الجزاءرين في الشوارع وعاءلاتهم وحرماتهم لأكثر من خمسة شهور بين الشمس والصقيع في الشوارع وكاميرات الاعلام تنقل الصور ،،،، !!!! – فليعتبر أولي الابصار ….
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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