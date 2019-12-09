اخبار ليبيا الان

أردوغان: من حق تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من حق تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في حال طلب منها الحكومة الليبية ذلك.

وأضاف أردوغان خلال مقابلة مع قناة “تي أر تي” التركية “أنه يخطط لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث الأوضاع في ليبيا لأنني لا أريد أن تصبح ليبيا سوريا ثانية.

وأوضح الرئيس التركي أن المشير خليفة حفتر لا وجود له وغير معترف به دوليا، مؤكدًا أن جهات إقليمية تقدم الدعم لحفتر أما تركيا فعقدت اتفاقية مع الجهة المعترف بها دولياً.

وأشار أردوغان إلى أن هناك منزعجون من مذكرة التفاهم مع ليبيا داخل تركيا وخارجها وعلى رأسها مصر واليونان والشطر الجنوبي لقبرص وإسرائيل، موضحًا أن تركيا استخدمت حقها النابع من القانون الدولي فيما يتعلق بالمذكرة.

وأفاد الرئيس التركي أن إسرائيل لن تتمكن من نقل الغاز عبر البحر المتوسط دون موافقتنا، ولا تستطيع اليونان ومصر وإسرائيل وقبرص اتخاذ أي خطوة دون موافقتنا بعد توقيعنا على مذكرة التفاهم مع ليبيا.

ولفت أردوغان إلى أنهم حاولوا التفاهم مع ليبيا بشأن الحدود البحرية منذ سنوات حكم القذافي، وقال :”الآن نحن قادرون معاً على البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول”.

ووصف ارئيس التركي طرد اليونان للسفير الليبي بـ”الفضيحة الدولية”، وقال إن “اليونان ستدفع ثمن ذلك دوليا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ومن حق الجيش الوطنى ودول الجوار الشقيقى الدفاع عن امنهم القومى ودفن كلابك فى الصحراء او القاء جيفهم طعاما شهيا للحيتان لو كان عندك ذرة رجولة ابعثت وانت جربت من قبل وعادوا اليك فى توابيت وان عدتم عدنا

    رد

  • واضح انك حمار وغبى مثل اخوانك فالمشير خليفة حفتر مكلف من البرلمان قائد للجيش الوطنى وتوجد فدبوهات للسراج وسيالة وباشاغا تؤكد ان المشير خليفة حفتر هو القائد الشرعى للجيش الوطنى وسيقف خلفه ااشعب الليبى ليتصدى لطماعك فى ليبيا وسيكون هلاكك من ليبيا واخر خازوق سيدخل مؤخرتك واخر فى مؤخرة زوجتك امينة واخر فى مهبلها لانها سبب هبلك المستمر

    رد

  • جيش الدعارة التركى لم يفلح فى حماية كلاب اردوغان من مليشيات سورية فى حلب وادلب قرب الحدود التركية حيث تم سحقهم وحرر الجيش السورى حلب وخان شيخون فى ادلب ولايزال السحق والدعك مستمرا فما بالك ما اسهل الجعجعة يكذبها الواقع

    رد

  • مشكلة الأتراك مع المعارضة التركية والسورية –
    الان حتى الأتراك يؤثر عليهم التظاهرات الهزلية في الشوارع من بعض المنظمات والمعرضين المستنزفين للمال العام –
    ليبيا بعيدة كل البعد عن ما يحدث من معارضين متعصبين مستنزفين لاقتصاد دولهم لا يحترمون قوانين سلامة. الدول ء
    وراينا العديد منهم يلونون وجوههم وجدران الشوارع بسخرية ودون رعاية الذوق العام – لكثرة اموالهم المنهوبة واستهتارهم بأمن الدول وعلاقاتهم –
    العملية فذ ليبيا لا تستلزم ارسال أي قوات عسكرية – وهذه اهانة للشعب الليبي المسلح وإذا طلب ذلك بعض الجهلة المحسوبين على الدولة الليبية لتغطية أخطاءهم –
    تركيا – يجب تبتعد عن اي موضوع عسكري يخص العاصمة – وعملاء مصراتة وغريان وبنغازي والخمس – تاريخهم حافل بالخيانة والاستنزاف – ولا توجد حدود جغرافية بين ليبيا وتركيا على الإطلاق . !!!
    فعملية الادارة الليبية سواء العسكرية او الامنبة او الإدارية ستكون بايدي ليبية قادرة وعربية بعون الله . فيما يخص الليبين وحدهم .

    رد

  • انتهى
    والله ترتار زي اردوغان ماريت في حياتي
    والكلب اللي ينبح ما يعضش!
    سمعناك يا اردوغان
    هيا
    ارسلهم
    دج دج دج
    وفي الاخير ما في شي!!!
    ارسلهم كانك راجل
    لو فعلا انك تعتقد ان الاتفاقية متاعكم غير باطلة ارسل قوة
    ونبيك ترسل ترسل يعني مجموعة كبيرة المرة هادي
    مش زي قبل بعثت شوية وبعدين روحت بيهم في صناديق!!
    ارسل هيا
    …. ننتظر بفارغ الصبر

    رد