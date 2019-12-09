عقيلة صالح يطالب نائبه الثاني بعقد جلسة طارئة لمناقشة اتفاقية “الرئاسي وتركيا”

أخبار ليبيا24

طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح نائبه الثاني أحميد حومه بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب خلال هذا الأسبوع لمناقشة اتفاقية التعاون التي أبرمها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والرئيس التركي رجب أردوغان.

وأكد مصدر من مجلس النواب لـ”أخبار ليبيا24″ أن رئيس مجلس النواب قد توجه بخطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس جامعة الدول العربية ببطلان هذه الاتفاقية.

وأوضح المصدر أن صالح شدد على عدم دستورية الاتفاقية ومخالفتها للاتفاق السياسي مطالباً بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني.

الجدير بالذكر ان رئيس مجلس النواب يقوم بزيارة رسمية خلال هذه الأيام لجمهورية مصر العربية واليونان الرافضتين مع قبرص لهذه الاتفاقية للخروج بموقف موحد حيالها.

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