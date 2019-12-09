الحرس البلدي طبرق يضبط مواد محظورة ومنتهية الصلاحية في عدد من المحلات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المسؤول الإعلامي في جهاز الحرس البلدي طبرق مصطفى عوض زاكي أن دوريات الحرس البلدي ضبطت مواد محظورة وأخرى منتهية الصلاحية في محلات بيع مستلزمات الأفراح.

وأضاف زاكي لـ”أخبار ليبيا24″ أن رجال الحرس البلدي ضبطوا عدد من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي حاول أصحاب المحلات تمويه الزبائن بإعادة تغليفها بطرق غير قانونية.

وأشار إلى أنه تم أيضًا ضبط مواد غذائية بها مادة E102 المحظورة من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وأفاد المسؤول الإعلامي أنه من خلال الجولة التفتيشية تم ضبط سوري يقوم بتوزيع الخبز الشامي دون معرفة الظروف التي لازمت التجهيز.

وأوضح زاكي أنه تم إحضار السوري والمضبوطات وعددها 370 كيس من الخبز الشامي إلى وحدة التحقيق.

ولفت إلى أنه تم إحضار كافة المضبوطات من المواد الغذائية إلى مخازن الجهاز ليتم إتلافها حسب الطرق القانونية المتبعة.

يشار إلى أن جهاز الحرس البلدي بطبرق يقوم بدوريات يومية على المحلات والأسواق لضبط كل المخالفات.

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