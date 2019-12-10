أردوغان: “لا نريد أن تتحول ليبيا إلى سوريا ثانية”

صرّح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا ترغب في تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة.

ويأتي تصريح أردوغان، خلال مقابلة مع شبكة TRT التركية، الذي أضاف إنه سيتلقي الرئيس الروسي فلادمير بوتين، لبحث الأزمة الليبية مشيرا بقوله : “لأننا لا نريد أن تتحول ليبيا إلى سوريا ثانية”.

ويأي لقاء أردوغان بنظيره الروسي، حسب ما نقلته الشبكة التركية، لمناقشة علاقة روسيا بالمشير خليفة حفتر، والدعم الذي تحظى بهِ القيادة العامة للجيش من روسيا.

وأوضح الرئيس التركي، في المقابلة، إن دولا إقليمية هي من تُقدّم الدعم للجيش الوطني، والقائد العام المشير خليفة حفتر.

وأضاف أردوغان، إن تركيا تحاول كسب الأصدقاء لا الأعداء، مشيرا: “وإن كانت هناك جهات تكنّ العداء لنا فندعوها لتكون صديقة”.

وحول أزمة الاتفاقية التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق، أوضح الرئيس التركي، إنه تحدث مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وأعرب عن استعداد أنقرة فتح الحوار مع أثينا.

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