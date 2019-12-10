عقب مختبر الرازي.. الظواهر السلبية يغلق المزيد من المختبرات الطبية في بنغازي

أخبار ليبيا24

أغلقت اللجنة المكلفة من قبل رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بالتعاون مع مكتب الخدمات الصحية التابع لوزارة الصحة بنغازي عدد آخر من مختبرات التحاليل الطبية في مدينة بنغازي.

وأوضح مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الظواهر السلبية ان اللجنة أغلقت “مختبر الرازي” بمنطقة طابلينو، و”مختبر الزهراوي” بمنطقة السلماني، و”مختبر الرسالة” بمنطقة سيدي حسين، و مختبر الروضة ” بشارع فلسطين.

وأكد المكتب أن إغلاق “مختبر الرازي” بمنطقة طابلينو بسبب تخزين مواد منتهية الصلاحية بطرق غير شرعية خوفاً من القانون الذي طال فرع طريق الجلاء وإغلاقه، والتعامل مع أطباء بشكل خاص وهذا يخالف القوانين واللوائح بوزارة الصحة.

وأشار مكتب الإعلام إلى أن إغلاق “مختبر الزهراوي” بمنطقة السلماني، لأنه يعمل دون إذن مزاولة من وزارة الصحة، وحفظ المواد والعينات مع الخضروات والمأكولات الخاصة بالعاملين في الثلاجات الحافظة.

وأضاف المكتب أن المختبر لم يستوفي المعايير التي تسمح للعمل في هذا المجال الطبي حيث تم إقفاله بشكل نهائي.

ولفت مكتب إعلام الجهاز إلى أن إغلاق “مختبر الرسالة ” بمنطقة سيدي حسين كونه غير مسجل بوزارة الصحة، ولايوجد به أي معايير تسمح بمزاولة المعامل الطبية حيث تم إقفاله واستدعاء المسؤول عنه.

وأفاد المكتب أن أسباب إغلاق “مختبر الروضة” بشارع فلسطين لاستعماله معدات غير معقمة، وسوء تخزين للكواشف، وعدم الالتزام بالمعايير الصحية.

وذكر مكتب الإعلام في لجهاز أن الأتربة تغطي كافة معدات المختبر، مؤكدًا أنه تم سحب رخصة المختبر و إقفاله.

كشف المكتب أن اللجنة المكلفة استدعت كل المسؤولين عن هذه المختبرات وإحالتهم للتحقيق والقبض على بعض الموظفين الذين يمتهنون هذا العمل دون شهادات اختصاص أو دورات خاصة بمهنة المعامل والتحاليل الطبية خارج القوانين واللوائح المعمول بها بوزارة الصحة.

وأكد أن اللجنة التي شكلت من قبل رئيس الجهاز ذات كفاءات وخبرات في مجال التفتيش والمتابعة بجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بالإضافة إلى مختصين بوزارة الصحة ومكتب الخدمات الصحية.

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