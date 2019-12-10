أردوغان: تركيا وليبيا قد تقومان بتنقيب مشترك في شرق المتوسط

أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان، أن «تركيا وليبيا قد تقومان بأنشطة تنقيبية مشتركة عن الغاز والنفط في شرق المتوسط»، وذلك بعد توقيع أنقرة اتفاقية بحرية مع حكومة الوفاق في 27 نوفمبر الماضي.

وأكد أردوغان في مقابلة مع قناة «تي آر تي» الرسمية أن «منطقة الصلاحية البحرية لتركيا ارتفعت إلى أعلى المستويات عبر مذكرة التفاهم مع ليبيا»، مشيرا الى انه بات بإمكان البلدين القيام بأنشطة تنقيبية مشتركة، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأضاف «لدينا الآن سفينتان للحفر واثنتان للتنقيب، والآن نحن في مرحلة إبرام اتفاقية لامتلاك واحدة أخرى للحفر»، مشيرا إلى أنه «بات بإمكان تركيا أن توسع أنشطتها التنقيبية إلى البحر الأسود وحتى إلى المياه الدولية».

وكان نشاط سفن التنقيب التركية قبالة قبرص قد زاد من التوتر مع الجزيرة المتوسطية والاتحاد الأوروبي، كما هددت بروكسل بفرض عقوبات لمنع أنقرة من مواصلة أنشطتها هناك، حسب «فرانس برس».

ولفت الرئيس التركي إلى أن أنقرة مستعدة لتقديم أي «نوع من المساعدة للحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس في حال طلبها المساعدة»، ولفت إلى أنه «في حال تلقت تركيا طلبا من هذا النوع، فحينها ستقرر بنفسها شكل المبادرات التي ستقدم عليها».

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وقال أردوغان إنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، موضوع ليبيا ودعم موسكو لقوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، وأضاف «آمل ألا تتحول قضية حفتر إلى سوريا أخرى في علاقتنا مع روسيا».

وتعرضت تركيا لانتقادات من اليونان ودول أخرى بعد إبرام مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق، بشأن التعاون العسكري والأمني إلى جانب تحديد الصلحية البحرية في البحر المتوسط، واعتبرت أثينا الاتفاق «انتهاكا للقوانين البحرية»، وطردت وزارة الخارجية اليونانية يوم الجمعة الماضي، السفير الليبي لعدم كشفه مضمون الاتفاق.

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