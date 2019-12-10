القافلة السياحية الليبية تعبر الأراضي الموريتانية باتجاه طرابلس

عبرت القافلة السياحية الليبية”الطريق الى داكار” الأراضي الموريتانية قادمة من السنغال باتجاه الجزائر ، بعد رحلة دامت أيام داخل الحدود الموريتانية.

وتعليقا على هذا الحدث وجه السفير الليبي في موريتانيا موسى الطرابلسي رسالة لطاقم القافلة قال فيها “الحمد لله على سلامتكم بالوصول إلى آخر نقطة في الأراضي الموريتانية. التي عبرتها القدرات الليبية رجالا لايهابون الصعاب في صحاريها الشاسعة وقراها وأريافها ومدنها من حدودها مع الجزائر في شمالها الشرقي. إلى السنيغال في جنوبها بمسافة تقدر بأكثر من ألفي كيلو متر ذهاباومثلها ايابا”.

وأضاف السفير الليبي “كم نحن فخورون بذلك ونهنئكم على هذا النجاح الغير مسبوق وكل ماقدمناه لكم يظل واجبنا نحو ابناء وطننا ونامل العذر على اي تقصير . فاليوم فقط نحس براحة البال. وأنتم. تجتازون الدولة التي نحن فيها بسلام متمنيين لكم. الوصول إلى ليبيا الحبيبة وأنتم في احسن حال”.

يذكر أن القافلة السياحية الليبية تنظم من طرف شركة الجوارح بمشاركة عشرات من المغامرين من مختف المدينة الليبية.

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