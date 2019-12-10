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القيادة العامة: البيان المتداول حول تركيا “مزور”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة، إن البيان المتداول والذي نُسب إليها، بخصوص تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مُزوّر.

ميدانيًأ، أوضحت شعبة الإعلام الحربي، أن قوة العمليات الخاصة باللواء المجحفل 2016، بدأت فعليًا بالتحرك نحو العاصمة، تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة.

وأشارت قوة عمليات أجدابيا، إن جميع الوحدات في محور عين زارة، على جاهزية تامة والجاهزية للانتظار الأوامر العسكرية بالتحرك.

من جهة أخرى، أكدت الكتيبة 134 حماية الوطية، إن التعزيزات العسكرية مازالت مستمرة في الوصول، إلى محاور القتال، من جميع الآليات المسلحة والأسلحة الثقيلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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