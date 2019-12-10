أوغلو: حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج، هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.

وأشار أوغلو، خلال تصريحه في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الأفغاني إدريس زمان، في إسطنبول.

وأضاف وزير الخارجية التركي، إن بلاده جاهزة لإبرام اتفاقية جديدة تعمل لمحاربة الجيش الوطني في ليبيا، خلال تعليقه عن محاولات اليونان الاتصال مع المشير خليفة حفتر، وإرسال تعزيزات عسكرية إلى جزيرة كريت لمواجهة التغوّل التركي في المنطقة.

ووصف أوغلو أن ما قامت به اليونان في تواصلها مع المشير حفتر، غير مشروع، مضيفا في تصريحه، إن حكومة الوفاق في ليبيا، هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.

وخاطب وزير الخارجية التركي، اليونان بقوله: “إن أرادت اليونان أن تبرم مع حكومة السراج اتفاقا فعليها الذهاب إلى طرابلس، ولا داعي للذهاب لمكان آخر”، وفقا لما نشرته وكالة الأناضول عبر موقعها الرسمي.

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