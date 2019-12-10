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أوغلو: حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو،  إن حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج، هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.

وأشار أوغلو، خلال تصريحه في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الأفغاني إدريس زمان، في إسطنبول.

وأضاف وزير الخارجية التركي، إن بلاده جاهزة لإبرام اتفاقية جديدة تعمل لمحاربة الجيش الوطني في ليبيا، خلال تعليقه عن محاولات اليونان الاتصال مع المشير خليفة حفتر، وإرسال تعزيزات عسكرية إلى جزيرة كريت لمواجهة التغوّل التركي في المنطقة.

ووصف أوغلو أن ما قامت به اليونان في تواصلها مع المشير حفتر، غير مشروع، مضيفا في تصريحه، إن حكومة الوفاق في ليبيا، هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.

وخاطب وزير الخارجية التركي، اليونان بقوله: “إن أرادت اليونان أن تبرم مع حكومة السراج اتفاقا فعليها الذهاب إلى طرابلس، ولا داعي للذهاب لمكان آخر”، وفقا لما نشرته وكالة الأناضول عبر موقعها الرسمي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • انت حمار ياحمار الحكومة الشرعية هى الحكومة التى نالت ثقة نواب الشعب الليبى اما حكومة السراج فسقطت بانتهاء مدة اتفاق الصخيرات وعدم نيلها ثقة مجلس النواب وانسحاب معظم اعضاء المجلس الرئاسى لم يعد هناك توافق وقرارت من تبقى من مجلس رئاسى باطلة طبقا لحكم محكمة استئناف طرابلس اما الجيش الوطنى فمكلف من نواب الشعب بقرار بنصاب قانونى وفى فترة عمل البرلمان وصلاحيته وبالتالى هو الوحيد الشرعى فى البلاد باعتراف السراج وسيالة يازبالة فالشعب الليبى هو صاحب الحق فى الشرعية اما عملاؤكم فليس لهم الا خوازيق شرجية

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  • يكفى ان المجتمع الدولى ينفر من السراج وعصابته فلم يستطع خلال تواجده فى امريكا وروسيا ان يقابل حتى وزير خارجية هناك وبيان مجلس الامن لم يعد يذكر هذه الحكومة المغتصبة للسلطة زورا وبهتانا مثل اردوغان الذى زور شهادة جامعية ليقدمها للترشح للرئاسة وهو لم يحصل الا على دبلوم وبغباء معتاد استخرجها بتاريخ سابق على انشاء الكلية التى يدعى انه تخرج منها ونظرا لقمعه القضاء التركى فلا يستطيع احد ان يحصل على حكم بحبسه بتهمة التزوير والفساد الا بعد ان يرحل من السلطة او من الدنيا ويستريح العالم من شره اما الجيش الوطنى الليبى فكل البيانات الرسمية بالاتحاد الاوربى والبيت الابيض والخارجية الامريكية وباقى الدول الكبرى تعترف به احتراما لارادة الشعب الليبى الذى يدعم جيشه الوطنى جيش الكرامة فى مواجهة اى مختل او عميل ويكفى ان كلبكم السراج لا يستطيع حماية مقره الذى تهاجمه المليشيات وتجرد حراسه من اسلحتهم وتغنم عدد من سياراته ووزير داخليته اضعف من الفأر الداعشى ومن المليشياوى ابودراع اتفوووووه عليكم بلد الدعارة والقذارة

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