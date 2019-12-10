جهاز مكافحة الظواهر السلبية يغلق عددا من المختبرات الطبية

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، إغلاق مختبرات ” الزهراوي والروضة والرسالة والرازي” فرع طابلينو، من قبل اللجنة المكلفة من الجهاز ووزارة الصحة ببنغازي، لوجود المخالفات داخلها.

وأوضح الجهاز، إن عملية الإغلاق، تأتي استكمالاً لما تقوم به اللجنة المكلفة من قبل رئيس الجهاز بالتعاون مع مكتب الخدمات الصحية التابع لوزارة الصحة بنغازي.

وأشار جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، إن “مختبر الرازي” بمنطقة طابلينو، قام بتخزين مواد منتهية الصلاحية بطرق غير شرعية، خوفاً من القانون الذي طال فرع طريق الجلاء وإغلاقه، إضافة إلى التعامل مع أطباء بشكل خاص، وهذا يخالف القوانين واللوائح بوزارة الصحة.

وحول “مختبر الزهراوي” بمنطقة السلماني، أوضح الجهاز، إنه يعمل دون إذن مزاولة من وزارة الصحة، ولم يستوفي المعايير التي تسمح للعمل في هذا المجال الطبي، وتم إقفاله بشكل نهائي، بعد الكشف عن حفظ المواد والعينات مع الخضروات والمأكولات الخاصة بالعاملين في الثلاجات الحافظة، داخل المختبر.

وبخصوص “مختبر الرسالة” بمنطقة سيدي حسين، أشار جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، أنه غير مسجل بوزارة الصحة، ولا يوجد به أي معايير تسمح بمزاولة المعامل الطبية، وتم إقفاله وإستدعاء المسؤول عن المختبر.

وحول “مختبر الروضة” بشارع فلسطين، فقد أوضح الجهاز، أنه يستعمل معدات غير معقمة، إضافة إلى سوء تخزين للكواشف، وعدم الالتزام بالمعايير الصحية، مع تواجد أتربة بكافة معدات المختبر، وتم سحب رخصة المختبر و إقفاله.

وأضافت اللجنة المكلفة، أنها استدعت كل المسؤولين عن هذه المختبرات، لإحالتهم للتحقيق و القبض على بعض من الموظفين الذين يمتهنون هذا العمل دون شهادات أختصاص، أو دورات خاصة بمهنة المعامل والتحاليل الطبية خارج القوانين واللوائح المعمول بها بوزارة الصحة.

وحذر اللجنة المكلفة كل من يتلاعب بأرواح المواطنين ويستغل أموالهم، بأنها ستطبق القانون بأشد العقوبات واللوائح حتى تقضي على هذه الظاهرة السلبية والهدامة.

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