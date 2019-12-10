افتتاح منظومة التسجيل لقرعة الحج في ليبيا للعامين 2020 و2021

أعلنت إدارة الحج والعمرة في ليبيا، أنها افتتحت منظومة التسجيل لقرعة الحج للعامين 2020 و2021.

ونشرت الإدارة، شروط وضوابط التسجيل لقرعة الحج للعامين المقبلين، وأن التسجيل انطلق ليلة الأمس، في الساعة الأولى 12 صباحا من يوم الثلاثاء 10 ديسمبر، وأن رابط التسجيل لن يعمل حتى يحين الوقت المحدد.

وأوضحت إدارة الحج والعمرة في ليبيا، أن التسجيل سيكون مرة واحدة، وسيكون السحب في القرعة لعامين على التوالي، وسيتم نشر تنويهات مفصلة عن إيجابيات هذا الأمر، الذي تم وضعه بعد دراسات مستفيضة.

رابط التسجيل لقرعة الحج : منظومة تسجيل الحجاج

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