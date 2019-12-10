مصدر عسكري يكشف تفاصيل عملية هروب قادة معسكر الوفاق

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، العميد خالد المحجوب، إن وحدات الجيش قادرة على هزيمة المجموعات المسلحة، بأقل الإمكانيات العسكرية، مشيرا أن الجيش يحارب الإرهاب والفوضى، وفي ذات الوقت يعمل على تطوير نفسه.

وكشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، في تصريحه لموقع “العين الإخبارية”، إن قادة المجموعات المسلحة، تعمل هذه الفترة، على جمع الأموال، عبر ابتزازها لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لأجل مغادرة ليبيا، بعد ان يُعلن الجيش عن سيطرته على كامل التراب الليبي، قاصدين تركيا، مثلما فعل قادة “مجلس شورى بنغازي ودرنة”.

وأشار المحجوب، إن وحدات الجيش، أصبحت على بُعد كيلومترات عن ميدان الشهداء في طرابلس، وأن المجموعات المسلحة، تعيش في حالة انهيار وذعر شديدين.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني في تصريحه، إن الجيش استطاع القضاء على قيادات إرهابية كانت مطلوبة على قوائم مجلس الأمن، منهم “أبوطلحة” و”أبوحمزة التباوي” و”هشام عشماوي”، في حربه على الإرهاب في ليبيا.

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