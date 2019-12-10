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مصدر عسكري يكشف تفاصيل عملية هروب قادة معسكر الوفاق

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، العميد خالد المحجوب، إن وحدات الجيش قادرة على هزيمة المجموعات المسلحة، بأقل الإمكانيات العسكرية، مشيرا أن الجيش يحارب الإرهاب والفوضى، وفي ذات الوقت يعمل على تطوير نفسه.

وكشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، في تصريحه لموقع “العين الإخبارية”، إن قادة المجموعات المسلحة، تعمل هذه الفترة، على جمع الأموال، عبر ابتزازها لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لأجل مغادرة ليبيا، بعد ان يُعلن الجيش عن سيطرته على كامل التراب الليبي، قاصدين تركيا، مثلما فعل قادة “مجلس شورى بنغازي ودرنة”.

وأشار المحجوب، إن وحدات الجيش، أصبحت على بُعد كيلومترات عن ميدان الشهداء في طرابلس، وأن المجموعات المسلحة، تعيش في حالة انهيار وذعر شديدين.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني في تصريحه، إن الجيش استطاع القضاء على قيادات إرهابية كانت مطلوبة على قوائم مجلس الأمن، منهم “أبوطلحة” و”أبوحمزة التباوي” و”هشام عشماوي”، في حربه على الإرهاب في ليبيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • .ومن حق الجيش الوطنى ودول الجوار الشقيقى الدفاع عن امنهم القومى ودفن كلابك فى الصحراء او القاء جيفهم طعاما شهيا للحيتان لو كان عندك ذرة رجولة ابعثت وانت جربت من قبل وعادوا اليك فى توابيت وان عدتم عدنا

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  • طبعا كلامى موجه للجعجاع اردوغان الذى يهدد على الفاضى وكل من تحالف معهم هزموا شر هزيمة

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  • مادام انت الناطق باسم الرعاع فموضوعكم يا موسى إبراهيم فموضوعكم مفضوح
    لا يفلح قوم باعوا الوطن بثمن بخس للملحدين و اليهود مرفوضين رفضا قاطعا

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