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اليونان: “هذه هي اللغة التي يفهمها الأتراك”

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر رئيس تحرير موقع “ديفنس ريفيو” العسكري اليوناني، لوانيس نيكيتاس، تغريدة عبر صفحة الموقع على تويتر، مع صورة لمقاتلة من طراز “ميراج 2000” تابعة لليونان، تم التقاطها من داخل المقاتلة.

وأشار الصحفي العسكري المسؤول عن تغطية شؤون وزارة الدفاع اليونانية، نيكيتاس، إلى صورة الفرقاطة التركية، وهي في مرمى الطائرة الحربية اليونانية، عبر مهمة بحرية في بحر إيجه: “هذه هي اللغة التي يفهمها الأتراك، لا تراجع فيما يتعلق بالمصلحة الوطنية”، وفقا لما نقله موقع “العين الإخبارية”.

وأحدثت الصورة جدلا واسعا على تويتر، من قِبل الاتراك واليونانيين، وفتحت الحوار حول سيادة الدول، وعدم تدخل أي دولة في شؤون أخرى، وتصاعدت الآراء على الصورة، واستغرقت لساعات.

ويأتي تصعيد اليونان مع تركيا، بعد توقيع الحكومة التركية اتفاقية مع حكومة الوفاق، اعتبرتها اليونان وقبرص ومصر، تهديدا مباشرا لمصالحها في البحر المتوسط.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الجعجاع اردوغان لا يستطيع منذ سنوات ان يفعل شيئا فى قبرص وهى مجاورة له ولا ادلب حيث يسحق مليشياته بالطيران الروسى ويسرح بخوان ليبيا ويدعى ان سيتحدث مع الرئيس الروسى بشأن ليبيا مع ان بوتن يتعامل معه مثل الكلب يلقى اليه عظمة ويتركه ينبح

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  • أردوغان أدرك هزيمته في معركة طرابلس وعلم أن المليشيات كمشة جهال ما يعرفوش كيف يستعملو السلاح ولهذا يريد أن يرسل جيشا تركيا قبل فوات الآوان

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