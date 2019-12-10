إيشلار: تفاهمات تركيا مع الوفاق تهدف لحفظ مصالح البلدين

صرّح المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا أمر الله إيشلار، أن تفاهمات بلاده مع حكومة الوفاق في ليبيا، هدفها الحفاظ على حقوق ومصالح البلدين.

وأضاف إيشلار، في تصريحه لشبكة TRT التركية، إن تركيا تدعو إلى تقسيم عادل لمناطق شرق المتوسط، وأنها حريصة على حماية مصالحها ومصالح الأخوة العرب، ولهذا جاءت الاتفاقية مع ليبيا.

وأشار المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا، إن الاتفاقية التي أبرمتها قبرص اليونانية مع مصر في العام 2003، هي اتفاقية أحادية وضد مصالح تركيا وقبرص الشمالية التركية.

وأبدى إيشلار، استعداد بلاده للتفاوض مع الدول المجاورة، للبحر الأبيض المتوسط، مضيفا إن تركيا تريد تقسيم عادل في البحر الأبيض المتوسط، وترغب في المحافظة على حقوقها ومصالحها.

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