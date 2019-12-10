عماري: الاستقرار شرط أساسي للتنمية

أكد عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف محمد عماري زايد على أهمية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وما تقدمه تقارير التنمية البشرية 2019، من مؤشرات للتنمية تهم السياسيين لرسم السياسات العامة للدولة وللرفع من معدلات التنمية البشرية داخل البلاد.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن زايد أكد خلال مشاركته في مراسم إطلاق تقرير التنمية البشرية 2019 بدعوة من الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الاستقرار هو شرط أساسي للتنمية وأنه لا يمكن خلق تنمية حقيقة بدون استقرار سياسي ومؤسساتي وأمني.

واستعرض زايد خلال مشاركته، بعض ما قامت به حكومة الوفاق ونفذته من سياسات في مجال اللامركزية ونقل الاختصاصات للبلديات لخلق تنمية محلية في المناطق، مؤكدًا أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة يهدف إلى معالجة بعض التشوهات في الاقتصاد الليبي لتحسين معيشة المواطن.

وتحدث عماري، عن قطاع التعليم الذي تمثل فيه المرأة النسبة الأكبر وما يقدمه القطاع من خدمات تعليمية لكل المواطنين دون تمييز وعلى رأسهم ذوو الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا على أن اكتساب المعرفة هو أحد أهداف التنمية البشرية.

ورحب زايد بما جاء في التقريب من مؤشرات إيجابية عن ليبيا، مؤكدًا أنها ستكون دافعًا للعمل و الاستمرار في التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وكل المنظمات والبرامج التابعة لها لما فيه مصلحة البلاد والمواطن، مجددا شكره لكل من عمل على إصدار هذا التقري

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