الاتحاد الاوروبي : مازلنا ندرس مضمون الاتفاق المبرم بين حكومة الوفاق وتركيا

قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن وزراء الاتحاد الأوروبي عبروا عن قلقهم من مسألة تقاسم السيادة التي تؤثر على الجزر اليونانية وقبرص، في إشارة منه إلى الاتفاق المبرم بين حكومة الوفاق وتركيا.

ودعا بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى ضرورة احترام القانون الدولي، مشيرا إلى أن دوائر صنع القرار في أوروبا ما زالت تدرس مضمون هذا الاتفاق،مؤكدا دعم الاتحاد غير المحدود لليونان وقبرص.

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