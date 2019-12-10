مديرية أمن الزاوية تدين “تفجير وسط المدينة”

وصفت مديرية أمن الزاوية، الانفجار الذي هزّ وسط المدينة، بالعنيف، موضحة أنه ناجم عن سيارة مفخخة، في شارع القرضابية، بالقرب من مسجد بن رمضان.

وأوضحت المديرية، إن الانفجار خلّف أضارا مادية بالمحال التجارية والمنازل المجاورة، وإصابات خفيفة لبعض المواطنين المارين بالشارع، كما عبرت عن إدانتها لهذه التفجيرات الإرهابية، التي يسعى مُنفّذيها لزعزعة أمن المدينة.

وبثّت المديرية عبر صفحتها على الفيسبوك، مقطع فيديو، الساعة الواحدة صباحا، أمام مقر المديرية، موضحة من خلاله، أن الأوضاع الأمنية مستقرة.

وفي وقت متأخر من ليلة أمس، ذكرت مصادر محلية في الزاوية، إن انفجارا استهدف أحد المواقع التابعة لما يُعرف بـ”القصب”، دون أي توضيح حول الاستهداف التي ضرب الموقع التابع لأحد قادة المجموعات المسلحة في مدينة الزاوية.

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