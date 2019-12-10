الأرصاد تتوقع حدوث أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على مناطق الشمال

أخبار ليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة وتصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد قد تستمر حتى يوم غد الأربعاء، بفعل تأثر أغلب مناطق الشمال بامتداد منخفض جوي.

وأفاد المركز، أن المنخفض الجوين مصحوب بتبريد مناسب في طبقات الجو العليا وينتج عنه تقلبات جوية مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على مناطق المرتفعات.

ونبّهت الأرصاد إلى حدوث رياح نشطة إلى قوية قد تصل سرعتها على بعض المناطق الساحلية إلى (60) كم في ساعة مع فرصة سقوط أمطار.

وأوضح، أن البحر سيكون مضطربًا إلى شديد الاضطراب على أغلب السواحل مع ارتفاع للموج.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال والجنوب الغربي ما بين (14 – 21) مئوية، بينما تتراوح على مناطق الجنوب الشرقي ما بين (21 – 23) مئوية وتسجل انخفاضًا يوم الغد خاصة على مناطق الشمال الغربي.

وتوقع المركز، أن تتراوح درجات الحرارة القصوى يوم الغد على أغلب مناطق مرتفعات الجبل الغربي ما بين (8 – 11) مئوية.

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