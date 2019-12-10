قبائل واعيان وشباب ليبيا يردون على تهديدات أردوغان

أصدرت كل من مجموعة أبناء ليبيا والحراك من أجل ليبيا بياناً، نددتا فيه بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن استعداده لإرسال جنوده إلى ليبيا إذا طلبت منه حكومة الوفاق ذلك .

ودعت المجموعتان في البيان إلى الخروج يوم الجمعة القادم في مظاهرات عارمة ضد تهديدات أردوغان لصد غزوه وتدمير مؤامراته

وتدابيره، مؤكدتين على أن إسقاط المجلس الرئاسي وحكومته وشرعيته المنقوصة الزائفة أصبح واجبا شرعيا وأخلاقيا ووطنيا، وأن سحب الاعتراف به صار واجبا وطنيا وقوميا وإقليميا ودوليا، باعتبار أن ما يتحدث به أردوغان اتضحت من خلاله معالم البيعة التي قدمها له السراج وسيالة وباشاغا.

المجموعتان أشارتا إلى أنه في المقابل اتضحت معالم واجبات أبناء الوطن من أمازيغ وطوارق وتبو وعرب، نحو وطنهم وبرلمانهم الشرعي المنتخب، وجيشهم الوطني وعاصمتهم الأسيرة الصابرة.



وفي مايلي نص البيان :

(أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ)

دعوة الى مظاهرات عارمة ضد تهديدات اوردغان بغزو ليبيا

بعد تجرأ اوردغان على إعلان أحلامه السلطانية بإرسال عساكره الغزاة إلى ليبيا لتكرار ما تقوم به عصاباته وعملائه من مجازر في شمال سوريا من عمل لتغيير ديموغرافيا الشعب السوري، اتضحت معالم مواثيق البيعة التي قدمها له السراج وسيالة وباشاغا عند بابهم العالي.

واتضحت بالمقابل معالم واجبات أبناء الوطن الليبيين، من أمازيغ وطوارق وتبو وعرب، نحو وطنهم وبرلمانهم الشرعي المنتخب وجيشهم الوطني المظفر وعاصمتهم الأسيرة الصابرة.

بعد إذعان الوفاق لرغبات سلطانهم ومرشدهم، وإعلانه صراحة عن نواياه للغزو، صار إسقاط المجلس الرئاسي وحكومته وشرعيته المنقوصة الزائفة واجبا شرعيا وأخلاقيا ووطنيا. وصار سحب الاعتراف به واجبا وطنيا وقوميا وإقليميا ودوليا.

قبائل ليبيا ومدنها وواحاتها الأبية الرافضة طيلة خمسمائة عام لإذلال العساكر السلطانية المحتلة ولأدواتهم، من جناة (الميري) لصالح خزائن السلطان، تعرف جيدا كيف تحمي ليبيا وكيف تنزع المستبدين والظلمة عن عروشهم وخزائنهم من السرايا الحمراء.

إن الخروج يوم الجمعة القادمة في مظاهرات عارمة في كافة مدن الشرعية المحررة ضد هذا التمهيد السافر لغزو ليبيا هو أقل ما يمكن القيام به دفاعًا عن وطننا واهلنا وحشدا لكافة امكانياتنا وهممنا لصد الغزو وتدمير مؤامراته وتدابيره كما تم تدمير (بيرقداره) ومدرعاته وكافة تدخلاته السابقة.

(إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيب )

التوقيعات:

1- الشيخ فرج بوحسن العبيدي

2- الشيخ محمد مصباح البرغوثي

3- الشيخ ابراهيم ابوبكر نصر .

4- الشيخ القاسي جلغم .

5- الشيخ خميس اهويدي .

6- الشيخ ابراهيم على حامد الحضيري.

7- الشيخ صالح الفاندي

8- عارف على النايض

9- فوزي محمد الغناي

10- عبد السلام رجب فلفل

11- على محمد الرقيعي

12- محمد مختار الغناي

13- حواء محمد بورقيبة

14- ليلى ابوسيف ياسين

15- عبدالرحيم الجنجان

16- عبدالمنعم اليسير

17- محمد ديرة

18- خديجة محمود العمامي

19- انتصار محمد بشير

20- على سعيد البرغثي

21- محمد سالم امبارك

22- سعيد رشوان

23- محمد محمود بوجناح

24- امل اسماعيل الكوافي

25- امل امراجع بوقشاطة العريبي

27- مها امساعد العبيدي

28- شيم سالن بوفانه

29- امال محمد الورفلي

30- عبدالغني حسن العريبي

31- فرج السائح

32- صلاح ابراهيم مفتاح

33- محمد سعد امبارك

34- لبيب الرملي

35- على احمودة حسن

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