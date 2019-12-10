برلماني إيطالي يطالب بحماية المصالح الوطنية الإيطالية بعد اتفاق حكومة الوفاق وتركيا

قال باولو فورمينتيني، النائب الإيطالي عن حزب الرابطة ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع طاقة شرق المتوسط في خطر.

وأوضح فورمينتيني أن الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية حول حدودهما البحرية من الممكن أن يؤثر أيضا على المصالح الوطنية الإيطالية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابع فورمينتيني: “نطلب من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ما إذا كانت هناك مخاطر بالنسبة لشركة إيني الإيطالية المشاركة في أنشطة التعدين في المناطق الاقتصادية الخالصة القبرصية، وما هي المبادرات التي يعتزم اتخاذها”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية