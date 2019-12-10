الصول: إتفاقية تركيا والسراج ستزود ميليشيات طرابلس بالأسلحة والمعدات

ليبيا – قال عضو مجلس النواب اعلي الصول إن الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا غير معترف بها وأن أخطارها لا تقتصر على الداخل الليبي بل تطال المحيط الإقليمي لليبيا.

الصول وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الاثنين أوضح أن التأثير سيقع على الجانب اليوناني أكثر من الجانب الليبي في ظل التوترات بين اليونان وتركيا.

ونوّه إلى أن الاتفاقيتين التي وقعهما السراج مع تركيا تعطي إحداهما الحق لتركيا بنشر قوات في البحر المتوسط ما يعني تزويد الميليشيات في طرابلس بالأسلحة والمعدات فيما تتعلق الاتفاقية الأخرى بالحدود إلا أن كل هذه الخطوات قد لا يسمح بتنفيذها على الأرض.

عضو مجلس النواب أشار إلى أن هناك زيارة مرتقبة من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى اليونان الأيام المقبلة على خلفية دعوة من الجانب اليوناني لبحث الأمر.

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