افتتاح مؤتمر «المهن الهندسية» في الزاوية بحضور المشري ومعيتيق

افتتحت فعاليات المؤتمر الهندسي الثاني لنقابة المهن الهندسية في الزاوية، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان «دور الهندسة في التنمية المستدامة وبناء الدولة»، وذلك في قاعة مركز البحوث الطبية.

حضر الافتتاح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وعدد من الجهات الراعية المؤتمر، والأفراد المشاركين بورقات عمل فيه، وسط حضور كبير من المختصين والمهتمين، حسب بيان مصلحة أملاك ليبيا، على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

وتشمل فعاليات المؤتمر عقد ورشات عمل عدة في مجال الهندسة والاقتصاد، وتخطيط وإدارة المشروعات الصغرى والمتوسطة، وآليات تفعيل واستغلال المناطق الصناعية، والتكامل بين القطاعين العام والخاص في إطار التنمية المستدامة، وموضوعات كثيرة أخرى.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا