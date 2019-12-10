برلماني إيطالي يطالب بحماية مصالح شركة إيني عقب إتفاقية السراج وتركيا

ليبيا – قال النائب الإيطالي عن حزب الرابطة ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب باولو فورمينتيني إن مشروع طاقة شرق المتوسط في خطر.

فورمينتيني أوضح وفقاً لما أوردته وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الثلاثاء أن الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق حول حدودهما البحرية من الممكن أن يؤثر أيضا على المصالح الوطنية الإيطالية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتابع فورمينتيني:”نطلب من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ما إذا كانت هناك مخاطر بالنسبة لشركة إيني الإيطالية المشاركة في أنشطة التعدين في المناطق الاقتصادية الخالصة القبرصية وما هي المبادرات التي يعتزم اتخاذها”.

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