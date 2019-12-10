بعد تلويح أردوغان.. أمرالله أيشلر يؤكد جاهزية تركيا لإرسال جنودها لليبيا

طرابلس-العنوان

قال أمر الله إيشلر، المبعوث التركي إلى حكومة الوفاق، يوم الثلاثاء، بعد التلويح الذي اطلقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الجنود الأتراك جاهزين للوقوف إلى جانب الديمقراطية والإرادة الشعبية في وجه من يريد إنشاء ديكتاتورية عسكرية.

وكان أردوغان قد لوّح في لقاء تلفزيوني على قناة “تي آر تي” التركية الحكومية، إن بلاده مستعدة لإرسال جنودها إلى ليبيا في حال تلقت دعوة من حكومة الوفاق.

وأضاف أمر الله إيشلر، في تغردية على تويتر، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن “تركيا، وفي إطار القانون، تستمر بالوقوف إلى جانب الديمقراطية والإرادة الشعبية في ليبيا، وكل من يحاول أن يجد المدد في الحلول العسكرية، فهو لا يشارك مصير هذه الجغرافية”.

واعتبر، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق، حافظت على حقوق كل من الدولتين التي يراد اغتصابها، وذلك في إطار القانون الدولي.

وأكد، أن من دون موافقة تركيا أو ليبيا لا يمكن أن يتم إنشاء أي معادلة إقليمية تمس قطاع الطاقة في البحر المتوسط.

وشدد على أن الخطوة التي قامت بها تركيا وحكومة الوفاق غيرت قواعد اللعبة، وأقلقت كل الجهات التي تحاول تقاسم البحر المتوسط بطرق غير مشروعة، ولذلك كلهم تحفزوا للرد، مشيرًا إلى محاولات بعض الدول إلى إفشال هذه الاتفاقية من خلال دعم الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، للسيطرة على العاصمة طرابلس.