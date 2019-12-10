شكري يبحث مع نظيره الأمريكي سبل تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الأمن في ليبيا

ليبيا – التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الأمريكي مايكل بومبيو أمس الإثنين بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن.

اللقاء تطرق وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة لتبادل الرؤى فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وحول مجمل قضايا المنطقة على رأسها تطورات الأزمة في ليبيا.

وتم بحث سبل تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا بما يخدم المساعي الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة.

وإتفق الوزيرين على استمرار التشاور والتنسيق فيما بينهما حول مختلف التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة.