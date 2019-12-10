الدرسي: هدف مذكرة السراج وتركيا هو جلب مصر للتفاوض لتقاسم الغاز مع تركيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن صدى الاتفاقية الأمنية والبحرية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا ما يزال مستمراً وقائماً.

الدرسي أشار في تصريح لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS” أمس الاثنين إلى أن الطرفين اختلفا في التسمية فتركيا سمتها وثيقة أمنية على اعتبار أن البرلمان التركي كان قد صادق عليها لكن حكومة الوفاق ولكي تتهرب من التزاماتها القانونية عبر عرض المذكرة على مجلس النواب سمتها مذكرة تفاهم.

وبيّن أن تركيا لديها مصالح كبيرة من وراء التوقيع على هذه المذكرة تكمن في تأمين أمنها الاقتصادي، مشيراً إلى أن هناك رفضاً داخل دول الاتحاد الاوروبي لتوقيع تركيا على هذه المذكرة.

ونوّه إلى أن مصر هي المعني الأول والأخير من هذه المذكرة فالغاية من الجدل الذي خلقته الوثيقة هي فرض أجندة معينة وجلب مصر للتفاوض وتقاسم النفط والغاز شرق البحر المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية