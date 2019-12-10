طقس ليبيا: تحذيرات قوية للارصاد بشأن المنخفض الجوي

طرابلس-العنوان

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إن أغلب مناطق الشمال تتأثر بامتداد منخفض جوي مصحوب بتبريد مناسب في طبقات الجو العليا ينتج عنه تقلبات جوية مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على مناطق المرتفعات.

وأضاف، أن المنخفض الجوي يكون مصحوبًا برياح نشطة إلى قوية قد تصل سرعتها على بعض المناطق الساحلية إلى (60) كم في ساعة مع فرصة سقوط أمطار.

وتوقع المركز أن تكون الأمطار جيدة إلى غزيرة يوم الغد على بعض المناطق خاصة المناطق الساحلية، وتصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد.

وأوضح، أن البحر سيكون مضطربًا إلى شديد الاضطراب على أغلب السواحل مع ارتفاع للموج.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال والجنوب الغربي ما بين (14 – 21) مئوية، بينما تتراوح على مناطق الجنوب الشرقي ما بين (21 – 23) مئوية وتسجل انخفاضًا يوم الغد خاصة على مناطق الشمال الغربي.

وتوقع المركز، أن تتراوح درجات الحرارة القصوى يوم الغد على أغلب مناطق مرتفعات الجبل الغربي ما بين (8 – 11) مئوية.