الجارديان: الخرق الممنهج لحظر التسليح إلى ليبيا تتحمله دول أعضاء بالأمم المتحدة

رصدت صحيفة الجارديان البريطانية، أبرز ما تناوله تقرير للأمم المتحدة، بشأن تقييم جهود حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وفي تقرير لها قالت الصحيفة إن حظر توريد السلاح إلى ليبيا، يتم انتهاكه من قبل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، مستندة إلى ما جاء في التقرير الأممي الذي صدر الاثنين، ويشير إلى أن دولا أعضاء في الأمم المتحدة، تنتهك بشكل منهجي حظر الأسلحة إلى ليبيا.

وبحسب تقرير المنظمة الدولية، فإن بعض الدول ومنها الإمارات والأردن تركيا باعتبارها الأطراف الرئيسية في خرق حظر التسليح إلى ليبيا.

الجارديان اعتبرت في تقريرها أن الالتزام بحظر الأسلحة إلى ليبيا، يعد اختبارا حقيقيا لقدرة المنظمة على تنفيذ قراراتها، خاصة بعد تأكيد المبعوث الأممي غسان سلامة قبل أيام، أن تدخل قوى أجنبية في ليبيا، دبلوماسيا وعسكريا، أصبح أكبر عقبة أمام السلام.

الصحيفة البريطانية قالت إن تأكيد الانتهاكات بالأدلة، يعد “معضلة” تواجه الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية لا تملك أكثر الإعلان عن ضلوع بعض الأطراف في تأجيج الصراع دون أن تملك محاسبتهم.

واتهم تقرير الأمم المتحدة “أطرافا إقليمية ودولية” تدعم طرفي الصراع في ليبيا بالمال والسلاح، كما حذر من استمرار جلب المرتزقة من دول الجوار وخاصة السودان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية