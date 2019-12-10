بالتزامن مع حجب تقرير عام 2018.. شكشك: منعنا الفساد في الاعتمادات المستندية والمرتبات العامة

ليبيا – طالب رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك بضرورة اعتماد استراتيجية عامة تتبناه الدولة بكل مؤسساتها ( التشريعية – التنفيذية- الدينية- المجتمعية) لمحاربة الفساد.

شكشك شدد في كلمة له خلال إحياء حفل اليوم العالمي للفساد وفقاً للمكتب الإعلامي لديوان المحاسبة بطرابلس على ضرورة بذل المزيد في إرساء مؤسسات خالية من الفساد وهو ما تتأمله الأجيال القادمة.

وتناول شكشك في كلمته التعريف بالفساد وحجمه وآثاره السلبية على المجتمع كما تطرق إلى النتائج التي قال بأن جهود ديوانه أسفرت عن منع الفساد في الاعتمادات المستندية والمرتبات العامة وإحكام منظومة الإيفاد ومنظومة العلاج بالخارج على حد زعمه.

وأشار شكشك إلى التحسن البسيط في بعض مؤسسات الدولة كإصدار قرار رقم 15 لعام 2018 بشأن الحوكمة، مطالباً بمزيد من الجهد لاعتماد دليل عام للحوكمة.

وفي ختام الحفل تم توقيع محضر اتفاق مشترك بين ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الادارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشأن تشكيل الفريق الوطني لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

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