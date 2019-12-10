السعيدي يستبعد عقد جلسة للبرلمان اليوم الثلاثاء

استبعد عضو مجلس النواب علي السعيدي عقد جلسة للبرلمان اليوم الثلاثاء بسبب غياب هيئة الرئاسة.

وقال السعيدي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إنه كان من المقرر عقد جلسة أمس الإثنين إلا أنه تم إلغائها بسبب غياب هيئة الرئاسية موضحا أن أعضاء البرلمان يسعون لعقد جلسة لبحث العمليات العسكرية في المنطقة الغربية ومذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا.

ويعقد أعضاء مجلس النواب جلسات دورية يومي الإثنين والثلاثاء من كل إسبوع إلا أن غياب النواب أو هيئة الرئاسة يمنع في كثير من الأحيان عقد الجلسات.

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