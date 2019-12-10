دورات تدريبية لرفع كفاءة ضباط مديرية أمن طرابلس

ينظم معهد تدريب الشرطة في مديرية أمن طرابلس دورات تدريبية مخصصة لضباط المديرية بمختلف الرتب؛ بهدف رفع كفاءاتهم.

وبدأت دورة رفع الكفاءة في ساحة المعهد، وتستمر أربعة أسابيع، بمشاركة خبراء من ضباط الشرطة، وتستهدف تطوير قدرات ومهارات المشاركين في إدارة عناصر المناوبة (الوردية)، والإشراف الفعال عليهم، والتواصل معهم للمحافظة على المعايير المتعارف عليها في العمل أثناء المناوبة وتحقيق النجاح لها، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وقال مدير المعهد، العميد إبراهيم الصغير، إن الدورة تشمل عقد محاضرات حول مسؤوليات الضابط المناوب، ومبادئ وأساليب الإشراف في المناوبة، والمهارات الأساسية للضابط المناوب، ومهارات التواصل الفعال لدى الضباط المناوبين في غياب المديرين، وإدارة الأولويات والموارد المتوفرة بطريقة فعالة، ومهارات تحفيز عناصر المناوبة والتأكد من قدرتهم على مواجهة المشاكل حين الحاجة، ومهارات التعامل مع الأداء الضعيف للعناصر، وكيفية التعامل مع الآخرين لتحقيق النتائج المرجوة من المهام الموكلة للضابط المناوب.

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وتتضمن الدورة تطبيقات وتدريبات عملية، إضافة إلى رفع التكوين البدني واستعمال السلاح، ومراجعة قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الشرطة.

كما كشف الصغير أن قوة «عاصفة العاصمة» خضعت لتدريب عالٍ، ابتداءً من تمارين الساحة والدفاع عن النفس، وانتهاءً برفع مستوى اللياقة البدنية، وهي الآن جاهزة لدعم المديرية.

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