“داخلية الوفاق” توضّح بشأن ضوابط أسماء المواليد

أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بيانا ذكرت فيه أنها قد تابعت ردود الفعل واللبس الذي حصل من التعميم الصادر عن مصلحة الأحوال المدنية بخصوص ضوابط قيد أسماء المواليد بالسجلات المدنية مما ترتب عليه استياء من مختلف أطياف المجتمع.

وأوضحت الوزارة أن التعميم تم نقله بطريقة مشوهة عن صيغته الأصلية والتي أقرت عبرها المصلحة بأحقية المكونات الثقافية بتسمية أبنائها بما يتماشى مع أعرافهم وتقاليدهم.

وأكدت داخلية الوفاق في البيان أن حق مكونات المجتمع الثقافي الليبي مكفول بتسمية أبنائهم بأسماء منبثقة عن ثقافتهم ومعبرة عن أصالتهم.

كما أكدت الداخلية أيضا على ضرورة الحفاظ على النسيج المجتمعي والسلم الأهلي بما يعزز التقارب بين أبناء الوطن الواحد.

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