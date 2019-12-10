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“داخلية الوفاق” توضّح بشأن ضوابط أسماء المواليد

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بيانا ذكرت فيه أنها قد تابعت ردود الفعل واللبس الذي حصل من التعميم الصادر عن مصلحة الأحوال المدنية بخصوص ضوابط قيد أسماء المواليد بالسجلات المدنية مما ترتب عليه استياء من مختلف أطياف المجتمع.

وأوضحت الوزارة أن التعميم تم نقله بطريقة مشوهة عن صيغته الأصلية والتي أقرت عبرها المصلحة بأحقية المكونات الثقافية بتسمية أبنائها بما يتماشى مع أعرافهم وتقاليدهم.

وأكدت داخلية الوفاق في البيان أن حق مكونات المجتمع الثقافي الليبي مكفول بتسمية أبنائهم بأسماء منبثقة عن ثقافتهم ومعبرة عن أصالتهم.

كما أكدت الداخلية أيضا على ضرورة الحفاظ على النسيج المجتمعي والسلم الأهلي بما يعزز التقارب بين أبناء الوطن الواحد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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