اليونان تعترض لدى الأمم المتحدة على اتفاق ليبيا وتركيا

قال متحدث باسم الحكومة اليونانية، اليوم الثلاثاء، إن بلاده أحالت إلى الأمم المتحدة اعتراضاتها على اتفاق بين ليبيا وتركيا لرسم الحدود البحرية ووصفته بأنه انتهاك للقانون الدولي.

وأضاف المتحدث ستيليوس بيتساس، للصحفيين اليوم بحسب وكالة “رويترز”، “جرى الإعداد لهذا الاتفاق بنية سيئة”.

كانت اليونان طردت السفير الليبي الأسبوع الماضي ردا على الاتفاق الذي يصل إلى حدود جزيرة كريت اليونانية ويمثل اعتداء على الجرف القاري للجزيرة من وجهة نظر أثينا.

ووقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي، على المذكرتين.

بدورها، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بيانا “شديد اللهجة”، وقالت: “تابعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ما يتداول حول توقيع حكومة السراج لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية، دون أن تمتلك حق توقيع الاتفاقيات، بما يجعل مثل هذه الاتفاقيات والتفاهمات باطلة لا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية”، فيما اعترضت مصر وقبرص واليونان على الاتفاق وطردت الأخيرة السفير الليبي لديها.