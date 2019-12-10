إغلاق 4 مختبرات في بنغازي وإحالة المسؤولين عنها إلى التحقيق

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة إغلاق مختبرات الزهراوي والروضة والرسالة والرازي في حي طابلينو بمدينة بنغازي، كما أحيل المسؤولون عنها إلى التحقيق، وقبض على بعض من الموظفين الذين يمتهنون هذا العمل دون شهادات اختصاص أو دورات خاصة بمهنة المعامل والتحاليل الطبية.

وتفقدت لجنة مشكلة من الجهاز، بالتعاون مع وزارة الصحة في الحكومة الموقتة، تلك الفروع، حيث سجلت عدة مخالفات بها حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وعثر على مواد منتهية الصلاحية، مخزنة بطرق غير شرعية في مختبر الرازي، مثل فرع طريق الجلاء الذي أغلق يوم السبت الماضي، كما أن المختبر يتعامل مع أطباء بشكل خاص، بما يخالف لوائح وزارة الصحة، حسب البيان.

وأشار البيان إلى أن مختبر الزهراوي يعمل دون إذن مزاولة من وزارة الصحة، ولم يستوف المعايير التي تسمح للعمل في هذا المجال الطبي، كما أنه يحفظ المواد والعينات مع الخضراوات والمأكولات الخاصة بالعاملين في الثلاجات الحافظة، ولذا تقرر إقفاله بشكل نهائي.

واكتشفت اللجنة أن مختبر الرسالة غير مسجل، ويفتقر إلى أي معايير تسمح بمزاولة المعامل الطبية، إذ تقرر إقفاله واستدعاء المسؤول عنه، أما مختبر الروضة فيستعمل معدات غير معقمة، كما تخزن فيه الكواشف بشكل سيئ، ولا يلتزم بالمعايير الصحية، إذ تغطي الأتربة كافة معداته، ولذا تم سحب رخصة المختبر وإقفاله.

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