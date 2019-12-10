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الشاطر: على السراج التجاوب سريعاً مع دعوة أردوغان الكريمة لإرسال جنود أتراك إلى ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الإستشاري عبد الرحمن الشاطر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمام خيارين عقب عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لمؤازرة ما وصفها بـ”الشرعية” بإرسال جنودها لحماية المواطنين.

 

الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” أمس الاثنين قال إن السراج أمام خيارين إما سرعة التجاوب مع الدعوة الكريمة أو الاستمرار في نهجه المماطل والضعيف.

وأشار عضو مجلس الدولة الإستشاري إلى أن الخيار  الأول بسرعة التجاوب مع عرض أردوغان ينقذ الوطن والأرواح أما الثاني يضيعه بكارثة لا سابق لها في التاريخ.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • ادعيهم انت يا تيس و خليهم يباتوا في حوشك يا ذيوث. فعلا اسقط منك يا خسيس لم نري لعنة الله عليك و علي اصلك يا عديم الكرامه و الرجوله. خليت العار لاحفادك يا فاسد

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  • دعوة كريمة للاحتلال كما يصفها هذا الشاطط ونريد دعوة كريمة للطليان ودعوة كريمة للامريكان ودعوة كريمة للانجليز ودعوة كريمة للروس وتتحول ليبيا الى سوريا جديدة يحتلها كلاب العالم اتفووووه عليك خاين واتفوه على الكلبة امك الكريهة التى ربت على الشر والاجرام ولن تفلتوا ياخوان من السجون حتى لو دعوتم جيوش العالم فالجيش الوطنى دعاه الشعب الليبى ولبى النداء وارادة الشعب اقوى من كل الخونة والعملاء فماذا فعل اوروغان لمن دعمهم على مرمى حجر من حدوده فى ادلب وحلب تم سحقهم ودعكم فما بالك فى ليبيا فى مرمى خير اجناد الارض واردوغان جبان سوف يعرض اى طلب على البرلمان وهو يعرف جيدا انه سيرفض لانهم لن يقبلوا ان يعود اليهم جنودهم فى توابيت فقط يرسلوهم فى رحلة ترفيهية فى قطر اكل ومره ودعارة بدون اى عداوة لهم اما فى ليبيا فالهلاك مصيرهم ولن يجرؤ الا على ارسال مقاتلين من الدواعش والقاعدة كما يفعل الان وهؤلاء لا يحتاجون برلمان ولكن سيجلبوا معهم الروس والامريكان لاحتلال البلاد

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  • طلب جنود دليل ضعف شديد للمليشيات الارهابية وعزلة شعبية لهم رغم ان تنفيذ هذا الطلب مستحيل لانه يعنى الهلاك التام للخوان بدلا من السجون وستتحول زفة الاخوان الى السجون الى جنازات فى القبور فلنفرض ان ارسل الف كلب تركى عن طريق الجو او البحر سيتم تدميرهم جوا بمجرد نزولهم الى الارض الليبية بينما لو طلب الجيش الوطنى الليبى مساعدة الاشقاء فى مصر دعما للامن القومى المصرى والعربى فمسافة السكة بين قاعدة محمد نجيب العسكرية على الحدود الليبية وطرابلس كام طبعا اقل من 24 ساعة وستجد يوم الحشر على ابواب طرابلس باقل تكلفة كانها مناورة عسكرية بين الجيش المصرى والليبى مع عدو مشترك يشترك فيها مئات الطائرات الرافال والاف ستة عشر واحدث الطائرات العمودية والاف الدبابات وبحرا اسطول ضخم من غواصات والمسترال والمدمرات ذات خبرات قتالية عالية مع دعم يونانى ايضا ستتحول مصراطة لكتلة من اللهب ويتحول الخوان وجنود اردوغان الى رماد وهذا يدركه جيدا اردوغان فلماذا ينتظر دعوة ومعه اتفاق امنى لم يعرضه على البرلمان انه جبان يريد ورقة من الاهطل السراج يناور بها مع اليونان ولكنه فى النهاية غبى جد ويلقى بالتهلكة لمن يدعمهم كما حدث فى كل مكان فى مصر والسودان وحلب وادلب كمان فالمتغطى باردوغان جربان

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