الشاطر: على السراج التجاوب سريعاً مع دعوة أردوغان الكريمة لإرسال جنود أتراك إلى ليبيا

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الإستشاري عبد الرحمن الشاطر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمام خيارين عقب عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لمؤازرة ما وصفها بـ”الشرعية” بإرسال جنودها لحماية المواطنين.

الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” أمس الاثنين قال إن السراج أمام خيارين إما سرعة التجاوب مع الدعوة الكريمة أو الاستمرار في نهجه المماطل والضعيف.

وأشار عضو مجلس الدولة الإستشاري إلى أن الخيار الأول بسرعة التجاوب مع عرض أردوغان ينقذ الوطن والأرواح أما الثاني يضيعه بكارثة لا سابق لها في التاريخ.

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