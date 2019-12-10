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حفتر يلتقي آمر غرفة العمليات الغربية وأعضاءها

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، مع آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية وأعضائها بمقر القيادة العامة في الرجمة، وذلك للإشراف بشكل شخصي ومباشر على العمليات العسكرية في طرابلس.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي أن المشير أعطى تعليماته وتوجيهاته الأخيرة لغرفة عمليات المنطقة الغربية لتحرير طرابلس.

ونشرت الشعبة صوراً للقائد العام للجيش الوطني وإلى جانبه آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية، اللواء المبروك الغزوي، وضابط عمليات الغرفة اللواء أحمد سالم، والآمر الميداني للغرفة اللواء صالح اعبودة.

وتُشدد القيادة العامة للجيش بشكل متكرر على أن المُشير خليفة حفتر يُشرف بشكل مباشر على العمليات العسكرية التي انطلقت في أبريل الماضي لتحرير العاصمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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