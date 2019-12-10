مؤسسة النفط تعلن استئناف شركة تات نفت لنشاطها الاستكشافي في منطقة الحماده

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن استئناف شركة تات نفت فرع ليبيا لنشاطها الاستكشافي في منطقة الحماده ابتداء من يوم الجمعة الـ6 من شهر ديسمبر الجاري.

شركة تات نفت قامت بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط بتكليف الشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي AGESCO بإجراء مسوحات سيزميه للقطعة 4/82 الواقعة بحوض غدامس وذلك من أجل استكمال برنامج المسح السيزمي لمساحة 200 كيلومتر مربع الذي توقف عن التنفيذ عام 2014.

وصرح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في هذا الصدد قائلا:” نحن سعداء جدا بهذه الخطوة وعودة شركة تات نفت لمزاولة نشاطها في حوض غدامس، وهو الأمر الذي يعزز الثقة بقطاع النفط والغاز ويصب في مصلحة الاقتصاد الليبي”.

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