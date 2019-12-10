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زرموح يكشف حقيقة انسحاب مسلحي مصراتة من معركة طرابلس

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نفى رئيس المجلس العسكري مصراتة سابقا رمضان زرموح ما تردد من أنباء بشأن استعداد التشكيلات المسلحة التابعة لمصراتة للانسحاب من المعركة في العاصمة طرابلس.

وقال زرموح في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إنه لا صحة لم يتردد من أنباء حول انسحاب التشكيلات المسلحة التابعة لمصراتة من معركة طرابلس إلا “عندما تعود القوات المهاجمة للمدينة” حسب تعبيره.

وقال زرموح إن الآلاف من مسلحي مصراتة يشاركون في الحرب بالعاصمة طرابلس ويتبعون للمنطقة العسكرية الوسطى، والمنطقة العسكرية الغربية، والمنطقة العسكرية طرابلس، وقوة مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى القوات المساندة  

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • اذا لم يعودوا الان على اقدامهم سيعودوا غدا فى نعوش ولا يلوموا الا انفسهم فلن ينفعهم الاخوان ولا اردوغان فهو اكبر جبان وكلب صيد للامريكان يمسكه ترامب من زيله لينبح حسب الطلب وترامب يريد الضغط على اوربا فاستخدم كلبه المطيع ووقت الجد سيذبحه وياتى بكلب اخر حديث التخرج

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    • والله نالقنك أنت الكلب تلهث وراء وحول كل ما ينكتب على الإنترنت. انت مضحكه نتنمى أن لا تكون ليبيي…

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    • دولة القرهمانلي والساقزلي ودرغوت باشا لم يذكر التاريخ انهم كانوا خونه لكن تاريخهم مجيد بالبطولات والقتال ضد الطليان وحتى الامريكان ليومنا هذا نفتخر بمعارك البحر والاستيلاء على السفينه فيلادلفيا كانت دولة العثمانيين قويه في ليبيا وكل سكان سوق الجمعه وعراده والعمروس وعين زاره والبيفيو كلهم من أصول تركيه وليومنا هذا قاعدين يفتخروا بتراثهم. هل تقدر أنت تقولنا على أصلك؟….

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