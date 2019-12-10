زرموح يكشف حقيقة انسحاب مسلحي مصراتة من معركة طرابلس

نفى رئيس المجلس العسكري مصراتة سابقا رمضان زرموح ما تردد من أنباء بشأن استعداد التشكيلات المسلحة التابعة لمصراتة للانسحاب من المعركة في العاصمة طرابلس.

وقال زرموح في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إنه لا صحة لم يتردد من أنباء حول انسحاب التشكيلات المسلحة التابعة لمصراتة من معركة طرابلس إلا “عندما تعود القوات المهاجمة للمدينة” حسب تعبيره.

وقال زرموح إن الآلاف من مسلحي مصراتة يشاركون في الحرب بالعاصمة طرابلس ويتبعون للمنطقة العسكرية الوسطى، والمنطقة العسكرية الغربية، والمنطقة العسكرية طرابلس، وقوة مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى القوات المساندة

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