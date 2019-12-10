«صحة الوفاق» تسلم أجهزة طبية إلى مركز الكفرة للولادة

تسلم مركز الكفرة للنساء والولادة أجهزة ومعدات طبية؛ تنفيذا لخطة وزارة الصحة في حكومة الوفاق لدعم القطاع الصحي العام.

وشملت جهاز تخطيط القلب، وجهاز موجات فوق الصوتية، وأجهزة قياس نبض الجنين، وأجهزة تنفس صناعي، وجهاز الصدمة الكهربائية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

كما استقبل المركز أجهزة تخدير مع ملحقاتها، وشاشات مراقبة العلامات الحيوية للمريض، ومنظومة أكسجين خاصة بالعمليات، وطاولات عمليات، ومعدات جراحة عامة وخاصة بالنساء، وأجهزة قياس وزن الأطفال.

يذكر أن المركز افتتح العام 2014، ويضم عددا من العيادات المجهزة للكشف والمتابعة، ومعمل تحليل متكاملا، وثلاث غرف للكشف مجهزة، وصيدلية، وغرفا للملاحظة تحتوي أجهزة متابعة الجنين ورسم القلب.

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