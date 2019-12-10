قوة العمليات الخاصة باللواء 106 مجحفل تنهي تجهيزاتها لدخول معركة طرابلس

أخبار ليبيا24

أنهت قوة العمليات الخاصة باللواء 106 مجحفل التابع للجيش الوطني كامل استعدادها وجاهزيتها للمشاركة في العمليات العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس.

ونشر اللواء 106 مجحفل اليوم الثلاثاء على فيسبوك صورًا للقوة وهي بكامل جاهزيتها وتمام استعدادها للمشاركة في معارك طرابلس.

هذا وأعطى القائد العام للجيش الوطني توجيهاته الأخيرة بشأن تحرير العاصمة طرابلس من قبضة المجموعات المسلحة لغرفة عمليات المنطقة الغربية.

واجتمع المشير حفتر مع أمراء غرفة عمليات المنطقة الغربية لتحرير طرابلس في مقر القيادة العامة بالرجمة جنوبي بنغازي، للاطلاع على آخر الأوضاع الميدانية في محاور طرابلس وإعطاء التوجيهات الأخيرة لاستكمال عملية تحرير العاصمة التي انطلقت في الرابع من يناير الماضي.

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