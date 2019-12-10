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مبعوث اردوغان إلى ليبيا: الجنود الأتراك سيكونون جاهزين للوقوف إلى جانب إرادة الليبين

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال مبعوث الرئيس التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر، إن الجنود الأتراك سيكونون جاهزين للوقوف إلى جانب ما وصفها بـ”الديمقراطية والإرادة الشعبية” في وجه من يريد إنشاء ما قال أنها “ديكتاتورية عسكرية في ليبيا” في إشارة منه للقوات المسلحة الليبية.

إيشلر أضاف في تصريحات له الثلاثاء نقلتها قناة ليبيا لكل الأحرار التي تبث من تركيا، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق حافظت على حقوق كل من الدولتين في إطار القانون الدولي على حد زعه.

وقال مبعوث أردوغان أن الخطوة التي اتخذتها الحكومتان غيرت قواعد اللعبة، وأقلقت كل الجهات التي تحاول تقاسم البحر المتوسط بطرق غير مشروعة حسب تعبيره.

وصرح إيشلر بأن هناك من يحاول أن يفشل هذه الاتفاقية التي قال بأنها ” التاريخية ” من خلال دعم “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) بشكل غير شرعي على أمل أن يستطيع السيطرة على طرابلس حسب تعبيره.

يشار إلى أن فائز السراج قد وقع في 17 نوفمبر الماضي مع أردوغان، مذكرتي تفاهم، تتعلق إحداهما بالتعاون الأمني بين أنقرة والرئاسي، وتتناول الأخرى تحديد مناطق النفوذ البحرية في المتوسط، بمخالفة قانون البحار الدولي.

وطالب كل من ” مجموعة أبناء ليبيا ” و ” الحراك من أجل ليبيا ” بيانًا نددت فيه بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إستعداه إرسال جنوده إلى ليبيا إذا طلبت منهم حكومة الوفاق ذلك .

واعتبرت المجموعتان في بيان تلقت المرصد نسخة منه أن ما يتحدث به أردوغان هو مقدمة لغزو ليبيا هدفها تكرار ما تقوم به عصابات أردوغان وعملائه في شمال سوريا من مجازر هدفها تغيير التركيبة السكانية هناك .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • .ومن حق الجيش الوطنى ودول الجوار الشقيقى الدفاع عن امنهم القومى ودفن كلابك فى الصحراء او القاء جيفهم طعاما شهيا للحيتان لو كان عندك ذرة رجولة ابعثت وانت جربت من قبل وعادوا اليك فى توابيت وان عدتم عدنا

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  • ما اسهل الجعجعة وماذا تنتظرون اسودنا فى اشتياق لالتهام كلابكم ولكن للاسف اردوغان جبان فهو يعرف انه لا يستطيع ان يدخل فى الجحيم ب جليه فالوضع مختلف فى ليبيا ففى قطر لا يوجد بها جيش وطنى ولا تتعرض لاى مخاطر فهم فى نزهة اكل ومرعةوقلة صنعة اما فى ليبيا فالجيش الوطنى وحده على سحقهم وطلب المليشيات الاستعانة بالمحتل دليل عزلةشعبية لهم وضعف شديد بينما الجيش الوطنى لديه دعم شعبى كاسح قادر على سحق الخوان وليس بحاجة لطلب دعم الاشقاء فى مصر رغم وجود جيش جرار فى اكبر قاعدة فى المنطقة مسافة السكة لطرابلس اقل من 24 ساعة لتحول مصرتطة فى طريقها الى كتلة من اللهب وتدخل طرابلس فى سويعات قليلة تتطهرها من الاوباش الخوان وتسلمها للجيش الوطنى وتعود لقواعدها سالمة غانمة عدد من الخرفان السمينة المطلوبة للعدالة فى مصر من امثال عشماوى

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