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محلل ليبي يستبعد إرسال أردوغان قوات تركية إلى بلاده

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

استبعد محلل ليبي إمكانية أن يبعث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بقوات تركية إلى ليبيا.

وقال كامل المرعاش، الكاتب والمحلل الليبي، لبرنامج “عالم سبوتنيك” عبر أثير راديو “سبوتنيك” إن الدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق، موجود بالفعل في ليبيا في شكل طائرات مسيرة ومركبات وأسلحة وغيرها”.

وتابع: “إلا أن هذا لم يغير شكل المعادلة على الأرض في معركة طرابلس، لذلك التوقيع على مذكرة التفاهم مع أردوغان، جاء ربما ليبشر بشأن هذا التدخل”.

واستبعد مرعاش أن ينفذ أردوغان هذا الكلام عمليا على الأرض، مشيرا إلى أن كلام أردوغان عن تدخل عسكري في ليبيا  يجيء في إطار إنجاح مؤتمر برلين، والضغط على الجيش الوطني، لوقف عملياته في اتجاه طرابلس، والتمهيد لحل سياسي يضمن بقاء الوفاق والسراج في المشهد.

وأضاف مرعاش أنه “إذا حدث أي تدخل عسكري تركي فإن هذا معناه غزو عسكري، لن يسكت عنه الشعب الليبي ولا الدول الفاعلة في الإقليم ولا المجتمع الدولي ومجلس الأمن”.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إنه من حق تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، في حال تمت دعوتها من الشعب الليبي، مشيرا إلى أنه يخطط لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث الأوضاع في ليبيا.

وقال أردوغان في مقابلة مع قناة “تي أر تي” التركية: “في حال دعانا الشعب الليبي فيحق لنا إرسال قوات عسكرية إلى هذا البلد”.

وتابع قائلا: “طلبت عقد لقاء مع الرئيس الروسي بوتين لبحث الأوضاع في ليبيا، قبل اللقاء المقرر في الثامن من الشهر المقبل، وقد يتم ذلك خلال الفترة القادمة، لأنني لا أريد أن تصبح ليبيا سوريا ثانية”.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • اتمنى ان يرسل اردوغان جنود من جيش الدعارة التركى ليدفنوا فى الصحراء الليبية وان كان للاسف هو اجبن من ان يفعل ذلك لانه يعلم جيدا انه فى هذه الحالة ستتحرك قوات مصرية من قاعدة محمد نجيب العسكرية على الحدود الليبية لدعم الجيش الوطنى وستتحول مصراطة لكتلة من اللهب ولن ينجوا اى اخوانى من السحق والدعك وبدلا من زفة طرابلس ستتحول الى جنازات وستكون المقابر عامرة والسجون خاوية فتخيل اشتراك مئات الطائرات والاف الدبابات بغطاء من طائرات الاباتشى والرافال وطائرات التحالف العربى الاحدث فى العالم ومنظومة دفاع جوى متقدمة وقوات خاصة مصرية 777 و 999 تمشط طرابلس ولن تترك فار اخوانى واحد الا وتمسكه من زيله بخلاف قوة بحربة هائلة غواصات ومدمرات والميسترال وكله مسافة السكة التى تقدر بعدة سويعات فقط وتحسم المعركة قبل تن يصحوا اردوغان من غفوته ليعلم ان حيتان البحر تشكره على وجبة لحوم الجنود الاتراك الغارقين فى البحر والساقطين من الجو

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