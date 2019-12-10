معيتيق يتفقد آثار تفجير الزاوية

قام اليوم الثلاثاء النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق بتفقد الأضرار التي خلفها التفجير الذي استهدف مدينة الزاوية.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن معيتيق وقفعلى الأضرار التي خلفها التفجير الارهابي الذي وقع مساء امس في شارع القرضابية بمدينة الزاوية واستهدف بعض المحال التجارية ومسجد القرضابية.

وكانت مديرية أمن الزاوية أعلنت أن انفجار سيارة مفخخةبشارع القرضابيةخلفأضراراً مادية بالمحال التجارية والمنازل المجاورة، وأدى لإصابات خفيفة لبعض المواطنين المارين بالشارع.

ودانتمديرية أمن الزاوية هذه التفجيرات الإرهابية التي يرغب أصحابها بزعزعة الأمن والأمان بالمدينة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا